Бизнесмен Игорь Коломойский считает полезным закон об олигархах.

На вопрос в интервью Украинской правде, не страшен ли ему этот закон, Коломойский ответил, что «с точки зрения минусов – вообще никаких проблем».

«Как мне объяснили адвокаты, мне это выгодно, меня это устраивает. Это хороший закон. Если не посадят здесь, тогда ты полностью легализован на Западе... Когда ты честный человек, тебя все равно спрашивают, а «откуда дровишки»? А теперь вот у меня электронная декларация, вот закон об олигархах, вот я ее сдал, вот меня пока не посадили, вот справка, что никаких уголовных дел касательно этого закона. То есть после того, как ты становишься олигархом, все выполнил как там написано, не нарушаешь, а, следовательно, к тебе не применяют санкции и не посадили за неправильную декларацию – значит, получается, что то, что ты написал, все есть», - сказал он.

Коломойский признает, что попал в реестр олигархов.

«Но государство признало, что все, что у меня есть, нажито честным непосильным трудом», - заявил он.

Напомним, 23 сентября 2021 года Верховная Рада приняла закон «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)», № 5599.

Депутаты рассматривали законопроект во втором чтении постатейно, применив к нему соответствующую процедуру, предусмотренную статьей 119 Регламента Верховной Рады. В ходе голосования одновременно были учтены правки № 396, № 398, № 406, противоречащие друг другу. Комитет ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендует парламенту переголосовать закон для исправления несогласованностей в соответствии со статьей 131 Регламента Верховной Рады Украины.

Зеленский безотлагательно подписал принятый Верховной Радой Закон № 1780-ІХ «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов)» 5 ноября.