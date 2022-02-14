Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поблагодарил государственного секретаря США Энтони Блинкена за решение оказать стране макрофинансовую помощь.
«Очередной разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Продолжаем активно координировать усилия для защиты Украины. Благодарен США за решение оказать Украине макрофинансовую помощь. Отдельно обсудили деятельность СММ ОБСЕ. Украина заинтересована в полноценном функционировании миссии», - написал Кулеба в Twitter.
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