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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поблагодарил государственного секретаря  США Энтони Блинкена за решение оказать стране макрофинансовую помощь.

«Очередной разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Продолжаем активно координировать усилия для защиты Украины. Благодарен США за решение оказать Украине макрофинансовую помощь. Отдельно обсудили деятельность СММ ОБСЕ. Украина заинтересована в полноценном функционировании миссии», - написал Кулеба в Twitter.
ForUm

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