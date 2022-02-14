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Президент Владимир Зеленский учредил 16 февраля 2022 года, который СМИ и эксперты называют днем потенциального вторжения России, Днем единения украинцев.

«Нам говорят, что 16 февраля станет днем нападения. Мы сделаем его днем единения. Соответствующий указ уже подписан. В этот день мы вывесим национальные флаги, наденем сине-желтые ленты и покажем всему миру наше единство», - сказал он в обращении к украинцам.

 «Нам говорят, что 16 февраля станет днем нападения. Мы сделаем его Днем единения», – подчеркнул президент и сообщил о подписании соответствующего указа.

На сайте президента опубликован указ «О неотложных мерах по консолидации украинского общества», согласно которому  16 февраля 2022 объявлено Днем единения.

Так, в этот день поручено поднять Государственный флаг Украины на домах и сооружениях во всех населенных пунктах;

исполнить в 10:00 Государственный Гимн Украины;

провести зарубежным дипломатическим учреждениям Украины в государствах пребывания соответствующие имиджевые мероприятия, направленные на единение и поддержку Украины.

Кабмину поручено на однодневный срок утвердить план мероприятий, предусмотрев, в частности:

обеспечение с 1 марта 2022 года повышения денежного обеспечения военнослужащих Вооруженных сил Украины на 30% и доведение до 20 процентов с начала 2022 года повышения денежного обеспечения военнослужащих Государственной пограничной службы Украины и Нацгвардии Украины;

создание на основе действующих информационных ресурсов единой информационной платформы UА вместе для обеспечения ежедневного информирования населения о реальном состоянии ситуации безопасности, принимаемых мерах по укреплению обороноспособности государства, а также организацию надлежащей информационно-разъяснительной работы о деятельности государственных органов по вопросам обеспечения безопасности граждан;

ускорение создания и функционирования системы территориальной обороны, надлежащего ресурсного обеспечения мер по подготовке граждан к национальному сопротивлению.

Государственным органам поручено обеспечить надлежащее их функционирование, пребывания должностных лиц на работе и исполнения ими обязанностей в соответствии с присягой, а в случае выявления нарушений применения в установленном порядке соответствующих санкций.
ForUm

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