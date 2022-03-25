25 березня померла вдова українського поета-дисидента Василя Стуса – Валентина Попелюх.

Про це повідомила її невістка Тетяна Стус.

«Валя померла після тяжкої хвороби, на безмежно люблячих дбайливих руках свого сина Дмитра, під вибухи, у селі під Києвом, де тривають бої...» - написала вона.

Валентина Попелюх народилася 19 червня 1938 року.

Вона вийшла заміж за поета, дисидента, правозахисника і літературознавця Василя Стуса у 1965 році, а наступного року у подружжя народився син Дмитро. Попелюх стала вдовою у 1985 році й пережила чоловіка майже на 37 років.