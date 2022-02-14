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По состоянию на 12:00 14 февраля в Украине отсутствуют 23 народных депутата, сообщает Украинская правда со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

В частности, речь идет о таких народных избранниках:

  • Кива Илья (ОПЗЖ), 30 января отправился в Аликанте (Испания);
  • Королевская Наталья (ОПЗЖ), 9 февраля, полетела в Ригу (Латвия);
  • Левочкин Сергей (ОПЗЖ), 10 февраля улетел в Венецию (Италия);
  • Левочкина Юлия (ОПЗЖ), 26 января отправилась в Ниццу (Франция);
  • Рабинович Вадим (ОПЗЖ), 3 февраля улетел в Тель-Авив (Израиль);
  • Новинский Вадим (внефракционный), 10 февраля отправился в Мюнхен (Германия);
  • Устинова Александра («Голос»), 6 февраля улетела в Дюссельдорф (Германия);
  • Железняк Ярослав («Голос»), 12 февраля отправился в Париж (Франция);
  • Абрамович Игорь (ОПЗЖ), 12 февраля вылетел в Варшаву (Польша);
  • Аликсейчук Александр («Слуга народа»), 5 февраля вылетел в Доху (ОАЭ);
  • Аллахвердиева Ирина («Слуга народа»), 4 февраля улетела в Дубай (ОАЭ);
  • Плачкова Татьяна (ОПЗЖ), 13 февраля полетела в Вену (Австрия);
  • Борт Виталий (ОПЗЖ), 3 февраля улетел в Стамбул (Турция);
  • Пузанов Александр (ОПЗЖ), 13 февраля вылетел в Доху (ОАЭ);
  • Иванисов Роман (внефракционный), 11 февраля вылетел в Париж (Франция);
  • Кривошеев Игорь («Слуга народа»), 4 февраля отправился в Мадрид (Испания);
  • Нагорняк Сергей («Слуга народа»), 11 февраля улетел в Цюрих (Швейцария);
  • Пивоваров Евгений («Слуга народа»), 11 февраля улетел в Шарджу (ОАЭ);
  • Солод Юрий (ОПЗЖ), 9 февраля отправился в Ригу (Латвия);
  • Шпенов Дмитрий (внефракционный), 12 февраля улетел в Женеву (Швейцария);
  • Столар Вадим (ОПЗЖ), 12 февраля, отправился в Ниццу (Франция);
  • Яковенко Евгений (внефракционный), 12 февраля улетел в Стамбул (Турция);
  • Волошин Олег (ОПЗЖ), 14 февраля покинул Украину на автомобиле через границу с Беларусью.

По информации источников издания, руководство фракции «Слуга народа» попросило всех своих депутатов вернуться в Украину.
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