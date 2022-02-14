Цены на горючее на автозаправочных станциях растут уже тридцатый день на бензины и дизтопливо.

Об этом свидетельствуют данные Консалтинговой группы А-95.

Так, 14 февраля средняя цена на АЗС выросла еще на 1 копейку за литр на бензин марки А-95 и дизельное топливо. Средняя цена горючего А-92 не изменилась.

В последний раз цифры на табло автозаправочных станций изменялись в сторону уменьшения еще 29 декабря прошлого года.

На стоимость горючего на АЗС влияют три основных фактора: цена нефти на мировом рынке, курс национальной валюты и ставки налогообложения.

В настоящее время котировки эталонной марки Brent двигаются вверх и в понедельник приближались к обучению в 96 долларов за баррель. Причиной является, с одной стороны, дисбаланс спроса и предложения на рынке в результате быстрого восстановления экономики. А с другой – угроза эскалации со стороны РФ.

Другой фактор, курсовой, тоже действует против удешевления горючего. В результате развертывания РФ масштабных учений в Черном и Азовском морях некоторые авиакомпании ограничили перелеты в и из страны.