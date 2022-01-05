Росія домагається екстрадиції з Італії українського режисера Євгена Лавренчука, якого 17 грудня арештували італійські правоохоронці на вимогу РФ. Зараз 39-річний режисер перебуває у СІЗО Неаполя.

У Росії кажуть, що домагаються екстрадиції режисера через рішення одного із судів Москви про заочний арешт за звинуваченнями у шахрайстві у великих розмірах.

Мама Євгена Лавренчука, Ірина Лавренчук, переконана, що претензії російського правосуддя до її сина надумані і пов'язані з його політичною позицією щодо дій Росії в Україні.

За її словами, Євгенові надали італійського адвоката, але наразі він не має усіх необхідних матеріалів для того, аби говорити про суть звинувачень.

Ірина Лавренчук розповіла Радіо Свобода, що спілкувалася із сином востаннє 15 грудня, коли він повертався з Тель-Авіва до Львова з пересадкою в італійському Неаполі.

Як пише одеське видання dumskaya.net, 18 грудня він вже мав бути у Львові, на семінарі з акторської майстерності, але 17 грудня його арештували.

Режисер і засновник школи акторської майстерності

Євген Лавренчук відомий у театральних колах діяч.

Після навчання у школі Львова він закінчив факультет режисури культового інституту ГІТІС у Москві і залишився там працювати. У 2004 році став співзасновником і художнім керівником "Польського театру в Москві" та "Школи акторської майстерності та режисури" у російській столиці.

"Це був його єдиний, так би мовити, бізнес у Москві", - сказала вона.

Євген Лавренчук також навчався у Російській академії театрального мистецтва, у майстерні Романа Віктюка за фахом "оперний режисер", на вищих курсах хореографії в університеті ім. Марії Кюрі-Склодовської у Польщі.

Він керував "Польським театром у Москві" до 2014 року, а після початку війни на сході України залишив російську столицю і повернувся в Україну. У 2015 році театр був визнаний банкрутом.

Також Євген Лавренчук із 2018 до березня 2021 року був головним режисером Одеського національного академічного театру опери та балету. Він також заснував і керує "Першою українською школою театру і кіно", у якій можуть навчатися усі охочі, незалежно від віку і освіти.

Є одним із наймолодших режисерів у світі, він дебютував як режисер у 16 років. У свої 39 років поставив більш як 30 вистав. Він викладає акторське театральне мистецтво та режисуру в Україні, Польщі, Німеччині, Литві та Ізраїлі.

У 2010 році у Варшаві він заснував міжнародний фонд Євгена Лавренчука, у 2013 році був нагороджений урядовою відзнакою Польщі "За заслуги для польської культури".

У 2016 році - відзнакою міністерства культури Ізраїлю "Видатний діяч культури Держави Ізраїль".

Пропонували російське громадянство

Як розповіла Ірина Лавренчук в ефірі телеканалу "Україна 24", синові пропонували російське громадянство, проте він відмовився. За її словами, "він постійно висловлював свою громадянську позицію" стосовно Криму, дій Росії в Україні і тому вона вважає, що причиною переслідування є саме політичні погляди сина.

"І як тільки почалися військові дії, він залишив Москву. Але ще лишаючись там, стикався із протидією, йому постійно вставляли палиці у колеса, скасовували гастролі театру, розкручували якісь справи по пропаганді гомосексуалізму, доводили, що в Україні є якісь справи проти нього. Але це все не справдилося і всі ті спроби зійшли нанівець", - розповіла вона.

"Шахрайство у великих розмірах"

Російські засоби масової інформації повідомляють про те, що Євген Лавренчук був заочно арештований судом у Москві за звинуваченнями у шахрайстві у великих розмірах.

Рішення про заочний арешт Таганський районний суд Москви ухвалив ще у липні 2020 року, проте подробиці звинувачень не відомі.

На сторінці "Free Eugene Lavrenchuk" у Facebook вказується, що російський суд вимагає видачі режисера в рамках справи восьмирічної давнини, тобто, ідеться про час, коли Євген Лавренчук працював у Москві.

У групі "Free Eugene Lavrenchuk" вже понад 800 учасників, серед них Олег Сенцов, письменники Андрій Курков, Андрій Бондар, кінорежисер Олесь Санін, мер Львова Андрій Садовий.

На офіційному порталі судів загальної юрисдикції Москви ВВС News Україна знайшла кілька справ, які розглядалися у 2015-2016 роках і в яких Євген Лавренчук та створений ним Польський театр в Москві фігурують як відповідачі.

Це справи, пов'язані із отриманням позик у 2014 році. Не виключено, що саме вони стали підставою для рішення Таганського райсуду Москви про заочний арешт режисера.

Скандали

Друзі Євгена Лавренчука пишуть про нього у соцмережах як про дуже активну людину, яка віддає справі театрального мистецтва увесь свій час. У Неаполі його затримали тоді, коли він повертався із Ізраїлю, де, судячи із його дописів у Facebook, понад місяць викладав акторську майстерність.

У березні 2021 року керівництво Одеського національного академічного театру опери та балету розірвало з ним контракт як з головним режисером. Євген Лавренчук був категорично не згоден з цим і заявляв, що братиме участь у конкурсі на посаду директора театру.

Він твердив, що через ці наміри йому погрожували невідомі і побили на вулиці. У Facebook він писав, що розцінює ці події як залякування.

У відповідь керівництво театру заявляло, що Лавренчук сам двічі подавав заяву про звільнення і звинуватили його у тому, що він не зміг створити режисерську концепцію театру та мав конфлікти з виконавцями.

Тоді на захист Лавренчука виступив комітет з Національної премії України імені Шевченка.

Окрім того, керівництво Одеської опери повідомляло у 2020 році про судовий позов Українського культурного фонду (УКФ) до благодійної організації Євгена Лавренчука "Благодійний фонд Одеської національної опери".

Від нього вимагали повернути близько 700 тисяч гривень за нездійснену реалізацію проєкту "Український інклюзивний хор та оркестр". Проте згодом, як писали ЗМІ, Лавренчук уклав угоду із УКФ про поступове повернення грошей.

У березні 2021 року президент Володимир Зеленський нагородив Євгена Лавренчука званням "Заслужений артист України".