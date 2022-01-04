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Генеральное консульство Украины в Неаполе оказывает консульскую помощь украинскому гражданину Евгению Лавренчуку, который 17 декабря был задержан в Италии по запросу Российской Федерации, сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

«Суд г. Неаполь избрал украинцу меру пресечения в виде содержания под стражей на период рассмотрения российского экстрадиционного запроса. При содействии генерального консульства гражданину был предоставлен адвокат», - сказал Николенко агентству Интерфакс-Украина.

По его словам, в настоящее время консулы и адвокат взаимодействуют с итальянскими правоохранителями для выяснения всех причин задержания Евгения Лавренчука и защиты его законных интересов.

«31 декабря нашего гражданина посетил консул. Условия его содержания под стражей приемлемые, состояние здоровья удовлетворительное. Консулы поддерживают связь с администрацией пенитенциарного учреждения и родными и держат дело на особом контроле», - указал спикер МИД.

Ранее в Facebook-группе Free Eugene Lavrenchuk! сообщили, что украинский театральный режиссер Евгений Лавренчук с 17 декабря находится в итальянском СИЗО в связи с запросом России о его экстрадиции в РФ.

«По их заявлению, Евгений, находясь на территории России 8 лет назад, якобы совершил уголовное нарушение. В настоящее время итальянская сторона изучает запрос, представленный из России. Детали дела пока не разглашаются, но известно, что Евгения обвиняют в финансовых нарушениях, которые он якобы совершил на территории РФ», - говорится в сообщении.
ForUm

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