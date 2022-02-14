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Украинский парламент работает в штатном режиме, а при необходимости сможет работать и в круглосуточном. Об этом заявил председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук во время заседания согласительного совета депутатских фракций и групп.

Он призвал граждан сохранять спокойствие и не поддаваться панике, а народным депутатам – сохранять единство и скоординированно работать.

«Надо отложить политические видения и слоганы, сплачиваться, чтобы при необходимости мы могли принимать необходимые для безопасности решения. Верховная Рада работает постоянно в штатном режиме, а при необходимости – 24/7, чтобы обеспечить выполнение всех функций, возложенных на парламент», – подчеркнул Стефанчук.

Глава парламента Украины обратился к руководителям фракций и групп с просьбой обеспечить присутствие народных депутатов на рабочих местах.

Также он проинформировал, что в ближайшее время будет зарегистрирован проект постановления об обращении Верховной Рады к ООН, Европейскому Парламенту, ПАСЕ, Парламентской ассамблее НАТО, правительствам и парламентам мира в связи с эскалацией России и ситуацией вокруг Украины. Стефанчук добавил, что депутаты должны рассмотреть постановление как можно скорее.

 «Хочу поблагодарить всех наших партнеров, которые в непростое время выражают солидарность с украинским парламентом и украинским народом. Хочу обратиться к парламентариям других стран мира с тем, чтобы они не стояли в стороне от этих процессов. Мы открыты к межпарламентскому диалогу с нашими коллегами и готовы общаться в режиме 24/7», – подчеркнул Стефанчук.
ForUm

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