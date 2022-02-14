также в разделеПроисшествия
В Украине после выходных – почти 17 тысяч новых случаев COVID-19 13
Сотрудники СММ ОБСЕ покидают Донбасс 186
Уже 39 стран рекомендуют покинуть Украину. Список 193
Небо над Украиной закрывать не будут - Мининфраструктуры 63
Командующий ООС: Украинские военные надежно контролируют ситуацию на Донбассе 21
С понедельника прекращаются полеты над Украиной 420
Данилов заверил, что в случае агрессии, Харьков будет защищен 36
Американцы назвали девять различных маршрутов в ходе вторжения в Украину 447
Сбушники подстрелили 5 старателей на Ривненщине, ГБР начало проверку 29
От взрыва на Ривненщине погибли два человека, полиция проверяет, что взорвалось 14
В Украине – 41 229 новых случаев COVID-19 за сутки 12
В Украине за сутки – 41 694 новых случаев COVID-19 16
Резников снова заболел коронавирусом 20
В Украине – более 38 тысяч новых случаев COVID-19 15
Три области переходят в «красную» зону 49
За сутки в Украине – 34 353 новых случаев COVID-19 12
На Львовщине автомобиль упал в реку, водитель погиб 26
В Украине за сутки – 23 378 новых COVID-19 13

По факту нападения на журналистов «Украинской правды» начато два уголовных производства, сообщила пресс-служба полиции.

Событие квалифицировано как угрозы или насилие в отношении журналистов и препятствование их профессиональной деятельности.

Событие произошло 13 февраля на территории аэропорта в Днипре. Конфликт возник между группой лиц и журналистами издания «Украинская правда».

По этому факту начаты уголовные производства по двум статьям Уголовного кодекса Украины: препятствование профессиональной деятельности журналистов (ст. 171 УКУ) и угрозы или насилие в отношении журналистов (ст. 345-1 УКУ).

Полицейские собирают информацию об обстоятельствах происшествия, проводятся первоочередные следственные действия.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

14
Теги