По факту нападения на журналистов «Украинской правды» начато два уголовных производства, сообщила пресс-служба полиции.
Событие квалифицировано как угрозы или насилие в отношении журналистов и препятствование их профессиональной деятельности.
Событие произошло 13 февраля на территории аэропорта в Днипре. Конфликт возник между группой лиц и журналистами издания «Украинская правда».
По этому факту начаты уголовные производства по двум статьям Уголовного кодекса Украины: препятствование профессиональной деятельности журналистов (ст. 171 УКУ) и угрозы или насилие в отношении журналистов (ст. 345-1 УКУ).
Полицейские собирают информацию об обстоятельствах происшествия, проводятся первоочередные следственные действия.
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