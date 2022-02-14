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Оставшиеся в Украине после волны эвакуации дипломатические сотрудники посольства Соединенных штатов Америки переезжают работать во Львов.

Об этом рассказал Европейской правде собеседник из дипломатической службы США.

Решение о переезде было принято срочно, как ответ на изменение оценок безопасности; переезд идет прямо сейчас, в воскресенье.

«Это временное решение, команда посольства вернется в Киев, как только это позволит ситуация безопасности», - рассказал представитель Госдепа, который общался на условиях анонимности. В Соединенных Штатах нет оценки того, когда возобновится работа посольства в Киеве.

«Во Львове будет работать основная команда посольства, руководители отделов и т.д.», - отметил собеседник. Поверенная в делах США Кристина Квин также перебазируется во Львов.

Собеседник подчеркнул, что здание посольства в Киеве, несмотря на это решение, «не останется заброшенным» - там остается работать технический персонал, в том числе для обеспечения безопасности зданий.

Ранее, в субботу, Госдеп приказал покинуть Киев также дипломатам, не занимающим критически важные должности, они уехали из Украины.

Также известно, что Канада перенесла посольство из Киева во Львов. Кроме того, ряд стран ЕС призвали граждан безотлагательно покинуть Украину на фоне сообщений о росте угрозы российского нападения. Сообщается, что в Польше готовятся к волне беженцев из Украины.

Украинские военные эксперты считают крайне маловероятной военную атаку РФ на Киев.
ForUm

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