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Российские корабли в четверг атаковали украинский остров Змеиный (Одесская обл.), используя ствольное корабельное вооружение, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

«Остров Змеиный атаковали с российских кораблей. Оккупанты вели огонь по острову из ствольного корабельного оружия. Пограничники и ВСУ держат оборону. В районе острова находятся два корабля ЧФ РФ «Москва» и «Василий Быков», - говорится в сообщении.
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