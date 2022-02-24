Российские корабли в четверг атаковали украинский остров Змеиный (Одесская обл.), используя ствольное корабельное вооружение, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.
«Остров Змеиный атаковали с российских кораблей. Оккупанты вели огонь по острову из ствольного корабельного оружия. Пограничники и ВСУ держат оборону. В районе острова находятся два корабля ЧФ РФ «Москва» и «Василий Быков», - говорится в сообщении.
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