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Народный депутат фракции “Европейская солидарность” Алексей Гончаренко сеет панику, пока его “шеф”, лидер ЕС Петр Порошенко вывозит из страны семью и “кэш”. Такое мнение обнародовал блогер Михаил Шнайдер.

«В своих соцсетях Лёша опубликовал панический пост о том, что с 14 февраля с 16:00 воздушное движение в Украине будет приостановлено. Из-за того, что якобы страховые компании отзывают страховки находящихся в лизинге самолетов в воздушном пространстве Украины. Естественно, никакой другой информации об этом нигде нет. Мало того - в Мининфраструктуры оперативно отреагировали: заявили, что мы воздушное пространство не закрываем. И пообещали, что "государство предоставит государственные и финансовые гарантии авиаперевозчикам, которые не смогут летать в Украину, из-за запрета страховых компаний". То есть, ситуация под контролем», — отметил блогер.

Но, констатировал он, СМИ уже подхватили «истерический вброс» Гончаренко.

«Такие действия, направленные на дезинформацию общества, иначе как деструктивными не назовешь. И этот Гончаренко изображает из себя патриота - но на кого он работает на самом деле, еще большой вопрос. При этом появилась информация о том, что еще один «патриот» в лице Петра Алексеевича от греха подальше решил вывезти из страны весь кэш и семью. Деньги везут на инкассаторских автобусах. В свете последних событий все более очевидно, что "Патриоты" из "Евросолидарности", по типу Гончаренко и Порошенко, работают не в интересах государства, а сугубо в личных интересах...», - заключил Шнайдер.

Напомним, 13 февраля Министерство инфраструктуры Украины заявило, что информация о закрытии воздушного пространства Украины не соответствует действительности. Закрытие авиапространства является суверенным правом Украины и соответствующее решение не принималось. Большинство авиакомпаний продолжают операционную деятельность без ограничений. В частности, 29 иностранных авиакомпаний выполняют полеты из 34 стран мира.
ForUm

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