Кроме угрозы вторжения России в Украину есть риск других видов агрессий – в частности, угроза свержения власти в Киеве.

Как пишет Дело, об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции.

«Есть риск полноценного вторжения, но есть и риск других видов агрессивных действий, включая попытки свержения власти в Киеве, гибридные кибератаки и многие другие виды российской агрессии. Нет никакой уверенности, но мы знаем, что наращивание военного могущества продолжается», – заявил он.

Напомним, ранее, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подверг критике идею «финляндизации» Украины, то есть узаконения нейтрального статуса украинского государства.

«Все союзники по НАТО, в частности Франция, признали право всех стран определять свой собственный путь. Идея о том, что большие государства могут решать, что могут делать их соседи – это именно тот мир, в который мы не хотим возвращаться. Сферы влияния стали частью истории и должны остаться в истории. Украина имеет право подать заявку на членство в НАТО, и только союзники должны решать, отвечает ли она требованиям вступления, и никто другой», – заявил Столтенберг.