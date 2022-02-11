Киевский апелляционный суд оставил в силе решение Печерского райсуда Киева по избранию меры пресечения в виде личного обязательства народному депутату Петру Порошенко.

«Этим решением суд фактически признал, что подозрение депутату было вручено законным способом, является обоснованным и подтверждается надлежащими доказательствами», - заявили в пресс-службе ГБР.

Напомним, 19 января 2022 года Печерский районный суд Киева избрал Петру Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства и возложил обязанности, в частности, сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы , дающих право на выезд из Украины и въезд в Украину

21 января Офис Генерального прокурора Украины внес апелляционную жалобу на решение суда по применению меры пресечения к Порошенко.

Государственное бюро расследований 20 декабря 2021 сообщило о подозрении Порошенко в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3 (содействие деятельности террористической организации) УК Украины.