У полон ЗСУ потрапили громадяни 51 країни, які воювали за Росію

У лавах російської армії, яка воює проти України, воюють громадяни щонайменше 51 країни світу. Саме стільки іноземців потрапили в український полон від початку повномасштабної війни, повідомив Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець.

За словами омбудсмана, цей факт демонструє масштаб залучення громадян інших держав до російської агресії та має отримати належну міжнародну оцінку. «Іноземці з 51 країни потрапили в полон в Україні, воюючи у складі армії російських окупантів. Саме тому важливо чесно й відкрито говорити зі світом про те, що участь у війні на боці Росії має реальні правові наслідки», — зазначив Лубінець.

Водночас омбудсман навів оновлені дані щодо українських дітей, яких Росія незаконно вивезла з окупованих територій. Станом на сьогодні офіційно підтверджено 20 610 випадків депортації та примусового переміщення дітей. У межах президентської ініціативи Bring Kids Back UA вже вдалося повернути 2 425 українських дітей, із яких 465 — за безпосереднього сприяння Офісу Уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

Лубінець також нагадав, що в російському полоні досі залишаються тисячі українських військових і цивільних. Він наголосив, що всі воєнні злочини, скоєні Росією, мають бути ретельно задокументовані, а винні — притягнуті до відповідальності.

Як повідомляло раніше ForUa, двадцять російських військових повторно здалися в український полон.