Перелет бизнесмена Александра Ярославского, чей кортеж попал в смертельное ДТП на Харьковщине, в Лондон был запланирован заранее, сообщили в пресс-службе DCH.

«По просьбе представителей масс-медиа сообщаем дополнительную информацию относительно перелета Александра Ярославского вчера, 10 февраля, чартерным рейсом по маршруту «Харьков - Лондон». Поездка имеет плановый характер и осуществляется, чтобы провести время с семьей, поскольку у детей начинаются каникулы», - говорится в сообщении.

11 февраля в 11.00 по времени Лондона сын Владимир выступает на концерте, билеты на который для Александра Ярославского и его супруги были забронированы еще 18.01.2022 г.

Далее, с 12 по 19 февраля запланирован семейный лыжный отдых во время школьных каникул. Отель для этих целей был оплачен 28.01.2022.

В пресс-службе сообщили, что в 2021 году личным самолетом Александра Ярославского был выполнен 141 рейс общим временем налета 271 час 8 мин налета. Из них в Лондон - 37 рейсов.

Как известно, 9 февраля около 23:00 в районе 534 км автодороги «Киев-Харьков-Довжанский», двигавшийся в сторону Харькова автомобиль совершил наезд на пешехода - мужчину в возрасте примерно 40 лет. В результате ДТП пешеход погиб.

Водитель не остановился и покинул место аварии. Утром в ГУНП в Харьковской области обратился водитель предприятия, принадлежащего известному в регионе бизнесмену. Он утверждал, что был за рулем сбившего пешехода авто.

Полиция подготовила водителю подозрение по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) и по ч. 3 ст. 135 (оставление в опасности) Уголовного кодекса Украины.

Однако позже выяснилось, что в момент аварии он находился в другом месте.

Национальная полиция вызовет на допрос бизнесмена Александра Ярославского.

Государственное бюро расследований возбудило уголовное производство относительно попытки фальсификации дела.