Награждение победителей и призеров командного турнира по фигурному катанию на Играх в Пекине перенесли из-за положительного допинг-теста фигуристки команды Олимпийского комитета России Камилы Валиевой, говорится в релизе Международного агентства тестирования (ITA).

Отмечается, что 25 декабря 2021 года во время чемпионата России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге у россиянки была взята проба, в которой был обнаружен триметазидин. РУСАДА временно отстранила Валиеву. Также она не могла участвовать в Олимпийских играх, передает Интерфакс.

«Согласно Всемирному антидопинговому кодексу, Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА), Международный союз конькобежцев (ISU), РУСАДА и МОК имеют право обжаловать решение об отмене временного отстранения в Спортивном арбитражном суде (CAS). МОК воспользуется своим правом подать апелляцию, поскольку решение необходимо до следующего соревнования, в котором спортсменка должна принять участие (женское одиночное катание, 15 февраля 2022 года)», - отмечается в сообщении.

Сторону МОК в разбирательстве в CAS будет представлять ITA.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что допинг тест 15-летней российский фигуристки Валиевой, возможно, дал положительный результат на запрещенный препарат. Это могло стать причиной переноса церемонии награждения победителей командного зачета олимпийского турнира по фигурному катанию.

На командном турнире россияне набрали 74 очка. Второе место заняла сборная США (65), бронзу заработала Япония (63). Наградить российских спортсменов должны были еще во вторник, однако организаторы Игр церемонию перенесли, не объясняя причин.