Родини з дітьми примусово евакуюватимуть з усіх населених пунктів Краматорської та Слов’янської громад

У Донецькій області розширили зону обов’язкової евакуації сімей із дітьми в примусовий спосіб. Тепер вона охоплює всі населені пункти Краматорської та Слов’янської територіальних громад.

Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

За його словами, безпекова ситуація в регіоні погіршується. Російські війська щодня атакують Краматорськ і Слов’янськ, обстрілюючи житлові квартали, цивільний транспорт і місця скупчення людей.

До евакуації залучили спеціалізовані групи Національної поліції та Державної служби з надзвичайних ситуацій. Після прибуття до транзитного пункту родинам допомагатимуть організувати подальший переїзд до безпечніших регіонів України.

Філашкін закликав батьків не зволікати з евакуацією та не наражати дітей на небезпеку.

Російські війська регулярно атакують населені пункти Донеччини. 20 жовтня внаслідок удару по Краматорську загинули троє людей, ще двоє зазнали поранень. 18 жовтня стало відомо, що за попередню добу в Слов’янську загинули шестеро людей, ще 15 були поранені.

За даними Донецької ОВА, протягом перших двох тижнів жовтня з регіону виїхали самостійно або були евакуйовані 4340 людей. У населених пунктах, де вже діяла примусова евакуація сімей із дітьми, на той час залишалися 387 неповнолітніх.