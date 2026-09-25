Військові знайшли батька з донькою, які 175 днів жили у схованці

У Шандриголовому на Донеччині українські військові під час зачистки селища знайшли чоловіка та його 22-річну доньку, які понад 170 днів залишалися в зоні активних бойових дій. Родина переховувалася у гаражі.

На відео Третьої штурмової бригади видно, як українські військові під час зачистки Шандриголового від ворожих диверсійних груп знаходять у гаражі чоловіка. Він розповідає, що ховався там разом із 22-річною донькою.

Військовий пояснює чоловікові, що українські захисники проводять зачистку селища, щоб забезпечити безпеку та згодом евакуювати людей. Він також запитує, чому родина залишалася там так довго.

Чоловік відповідає, що вони перебувають у селищі близько 175–176 днів. За його словами, він не хотів залишати будинок, оскільки там залишилося все його життя — одяг, взуття, інструменти та інше майно. «Все моє життя тут», — пояснює він військовому.

Захисник наголошує, що чоловіка ніхто не збирається відправляти воювати, і закликає його разом із донькою залишити небезпечну територію. «Вас не буде, ви не дочекаєтеся тут життя, ви дочекаєтеся тут смерті», — каже військовий.

Наприкінці розмови захисник запитує, чи готові батько і донька вийти разом із військовими. У відповідь вони кажуть, що бояться.

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