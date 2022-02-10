В Белом доме заявили, что любые шутки об изнасиловании вызывают негодование. Так пресс-секретарь администрации президента США Джен Псаки прокомментировала слова президента России Владимира Путина относительно выполнения Киевом Минских соглашений.

«Любая шутка об изнасиловании, безусловно, вызвала бы возмущение всех в этом правительстве, будь то уста американского или иностранного чиновника», – передает слова Псаки Радио Свобода.

«Я также отмечу, что мы никогда не останавливались в своей обеспокоенности по поводу отсутствия правдивости некоторых заявлений, звучащих из уст президента Путина и членов российского руководства, а также воинственной риторики, звучащей из уст президента Путина и представителей российского руководства. Итак, мы никогда не отказывались от беспокойства. И, конечно, эта шутка была бы не тем, что мы толерируем», – добавила она.

Псаки не ответила на вопрос, контактировал ли по этому поводу Белый дом с Кремлем. «У меня нечего вам сказать в плане дипломатических дискуссий», – сказала спикер.

Напомним, на прошедшей пресс-конференции российский Путин заявил, что не видит альтернативы Минским договоренностям.

«Повторяю еще раз, в Киеве то говорят, что будут соблюдать, то говорят, что это разрушит их страну. Действующий президент недавно заявил, что ему ни один пункт не нравится из этих Минских соглашений. «Нравится, не нравится – терпи, моя красавица». Надо исполнять. По-другому не получится», - сказал Путин.

Президент Украины Владимир Зеленский ответил Путину, заявив, что это «перебор» и «в терпении мудрость».