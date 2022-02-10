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Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал разговором немого с глухим обсуждение с британской коллегой Лиз Трасс украинской проблематики.

«Я, честно говоря, разочарован тем, что разговор немого с глухим у нас получается. Вроде бы слушаем, но не слышим. По крайней мере, наши подробнейшие разъяснения упали на неподготовленную почву, примерно так же, как говорят, что Россия ждет, когда замерзнет земля и станет как камень, чтобы танки спокойно прошли на украинскую территорию. Вот мне кажется, такая же почва сегодня была у наших британских коллег, на которую ложились и от которой отскакивали многочисленные факты, которые мы приводили», - сказал Лавров на пресс-конференции после переговоров с Трасс, передает Интерфакс.

Он добавил, что, по ощущениям, британские коллеги «либо не знакомы с этими подробнейшими разъяснениями, либо их полностью игнорируют».

Со своей стороны, Трасс заявила, что «у России еще есть возможность остановить агрессию в отношении Украины и придерживаться дипломатического пути урегулирования».

«Факты говорят сами за себя. Мы видим увеличение количества войск, оружия на границе с Украиной, и считаем это угрозой. Мы также наблюдаем гибридную кибервойну и другие виды войны направленные на то, чтобы подорвать демократию на Украине», - сказала британский министр.
ForUm

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