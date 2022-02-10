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Глава партии «Слуга народа» Елена Шуляк в интервью Радио Свобода заявила, что законодательных оснований лишить мандата депутата Александра Трухина пока нет. Она выразила надежду, что Трухин будет действовать «по совести».

«Если нет законодательных оснований его отозвать и забрать у него мандат, то как ты можешь нарушать закон? И ты не можешь его никоим образом забрать. Остаются ли он депутатом или нет, будет зависеть от того, насколько он считает, что его поведение было недостойным и насколько он может сдать сам мандат», – заявила Шуляк.

Ситуация с Трухиным, по ее словам, в очередной раз поднимает вопрос о применении «императивного мандата» для народных депутатов.

 «Мне кажется, что сейчас очень правильное время начать эту дискуссию. Снова внести законопроект, касающийся императивного мандата», – сказала Шуляк.

Как сообщал ForUm, 1 февраля журналисты Украинской правды обнародовали видео с камер полицейских, которые оформляли ДТП с участием народного депутата Александра Трухина, где зафиксирован факт предложения правоохранителям взятки в $150 тыс. за возможность покинуть место ДТП. На видео Трухин обращается к полицейскому со словами «давай я тихонько в лес уйду», а затем обещает «поговорить» с главой МВД Денисом Монастырским.

В МВД заявили, что уголовные производства с участием народных депутатов относятся к подследственности Государственного бюро расследований.

 ДТП с участием Трухина произошло на Бориспольской трассе 23 августа. Автомобиль Audi на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который, в свою очередь протаранил Daewoo. Пострадали шесть человек, в том числе двое детей.

Спустя несколько дней после ДТП некоторые СМИ начали удалять опубликованную об этом информацию. В основном они аргументировали свои действия коммерческими предложениями от неизвестных лиц.

1 февраля Трухина исключили из партии.

Сам Трухин после публикации расследования заявил, что готов сложить мандат, если потребует партия.
ForUm

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