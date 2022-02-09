Во время первого допроса подозреваемый в расстреле нацгвардейцев на Южмаше Артемий Рябчук сказал, что на момент совершения преступления находился в состоянии «затмения и злобы».

Об этом сообщил директор Государственного бюро расследований Алексей Сухачев на заседании комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности.

В ходе допроса подозреваемый объяснил, что военную службу в указанной части он начал в конце октября 2021 года. По его словам, преступление было совершено им на почве неуставных отношений в виде психологического воздействия на него со стороны солдат старшего призыва, которое началось с конца ноября 2021 и продолжалось до момента совершения преступления.

Это выражалось в систематическом пренебрежительном отношении к подозреваемому и травле его из-за сообщения им командирам о нарушении устава военнослужащими во время несения службы, принуждениями старослужащих к выполнению подозреваемым работ по уборке помещений во время отдыха в составе караула, что приводило к изнурению его организма.

Также подозреваемый объяснил, что непосредственно во время совершения преступления он находился в таком эмоциональном состоянии, как затмение сознания, злобы, что ограничивало его осознание и отчет тем действиям, которые он совершал. Указанные обстоятельства будут проверяться при проведении психолого-психиатрической экспертизы.

При этом подозреваемый опроверг применение к нему физического насилия со стороны других военнослужащих и командиров.

В ходе проведения обследования подозреваемого установлено, что телесных повреждений у него нет, в состоянии алкогольного опьянения не находился.

Директор ГБР отметил, что 3 февраля 2022 подозреваемый сменил защитника и подал заявление об отказе от всех показов, предоставленных в ходе досудебного расследования.

Как сообщал ForUm, 27 января в 03:40 на территории Южного машиностроительного завода «Южмаш» военнослужащий Национальной гвардии Украины солдат срочной службы Рябчук Артемий Юрьевич 2001 г. р., при выдаче оружия по неустановленным причинам, выстрелами из автомата Калашникова расстрелял караул военнослужащих НГУ, после чего с оружием скрылся.

В результате этого пять человек погибли, а еще пятеро получили ранения.

Утром нацгвардейца задержали. Он сам сдался полиции. Во время задержания он дал показания оперативникам.

Суд избрал Рябчуку меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога сроком на 60 суток.

В своей речи в суде он попросил прощения у жертв своего преступления и признал свою вину, но позже отказался от своих показаний.