РФ продвигает искаженную интерпретацию Минских соглашений, настаивая на «автономии» подконтрольной России части Донбасса, заявило Посольство США в Украине.

«Россия продвигает искаженную интерпретацию Минских соглашений, в частности, настаивает на «автономии» подконтрольного России Донбасса. Нигде в Минских соглашениях не упоминается слово «автономия», - говорится в сообщении ведомства в Twitter.

Росія просуває викривлену інтерпретацію Мінських угод, зокрема наполягає на «автономії» підконтрольного Росії Донбасу. Ніде в Мінських угодах не згадується слово «автономія». — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) February 8, 2022

Также отмечается, что Украина неоднократно пыталась «добросовестно реализовать Минск, в том числе каждый год принимая закон об особом статусе».

«В то же время Россия нарушает режим прекращения огня, отказывается решать эту и другие проблемы и делает вид, что не сторона конфликта, который она разожгла», - подчеркнули в Посольстве США.