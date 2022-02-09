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РФ продвигает искаженную интерпретацию Минских соглашений, настаивая на «автономии» подконтрольной России части Донбасса, заявило Посольство США в Украине.

«Россия продвигает искаженную интерпретацию Минских соглашений, в частности, настаивает на «автономии» подконтрольного России Донбасса. Нигде в Минских соглашениях не упоминается слово «автономия», - говорится в сообщении ведомства в Twitter.

 

 

Также отмечается, что Украина неоднократно пыталась «добросовестно реализовать Минск, в том числе каждый год принимая закон об особом статусе».

«В то же время Россия нарушает режим прекращения огня, отказывается решать эту и другие проблемы и делает вид, что не сторона конфликта, который она разожгла», - подчеркнули в Посольстве США.
ForUm

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