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В Североатлантическом альянсе пока не видят признаков деэскалации со стороны России на украинской границе.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг перед министерской встречей в Брюсселе, пишет Европейская правда.

«Мы слышали от Москвы о готовности продолжать дипломатические усилия, но пока мы не видим никакой деэскалации на местах. Напротив, похоже, Россия продолжает военное наращивание», - сказал Столтенберг.

Он добавил, что заявления, прозвучавшие вчера из Москвы, дают основания для осторожного оптимизма, потому что это был месседж о дипломатии.

«Но в то же время мы не видим никакого отвода российских сил. И это противоречит заявлениям о дипломатических усилиях. Так что необходимо увидеть, действительно ли будет российский отвод, мы внимательно мониторим ситуацию вокруг Украины. И мы видим, что они увеличивают количество войск, поэтому пока что деэскалации нет», - сказал Столтенберг.

Он снова напомнил, что в НАТО пока не получили ответа от РФ на их письменные предложения, направленные 26 января.

«Мы хотим повторить наш месседж России, что мы готовы сесть и вести дискуссию с ними. Но вместе с тем мы готовимся к худшему. И если Россия снова вторгнется в Украину, то заплатит высокую цену. И мы продолжим разоблачать планы и действия РФ, чтобы усложнить проведение агрессивных действий против Украины», - сказал генсек.

Столтенберг выразил надежду на то, что Россия присоединится к диалогу и выберет дипломатию вместо конфронтации.
ForUm

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