В Мариуполе подразделения 36 бригады морской пехоты в результате сложного и очень рискованного маневра прорвались на соединение с полком «Азов», который профессионально обеспечил это мероприятие, сообщил советник главы офиса президента Алексей Арестович.
«Результаты?
1. «Азов» получил существенное подкрепление.
2. 36 бригада избежала разгрома по частям и получила дополнительные серьёзные возможности, фактически обрела второй шанс.
3. Защитники города, теперь уже совместно, серьезно укрепили свой район обороны.
В общем, система обороны города приросла и укрепилась.
Вот что бывает, когда офицеры не теряют голову, а твёрдо сохраняют управление войсками.
Давайте и мы не терять.
Армия знает, что делает», - написал он.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время