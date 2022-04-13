В Мариуполе подразделения 36 бригады морской пехоты в результате сложного и очень рискованного маневра прорвались на соединение с полком «Азов», который профессионально обеспечил это мероприятие, сообщил советник главы офиса президента Алексей Арестович.

«Результаты?

1. «Азов» получил существенное подкрепление.

2. 36 бригада избежала разгрома по частям и получила дополнительные серьёзные возможности, фактически обрела второй шанс.

3. Защитники города, теперь уже совместно, серьезно укрепили свой район обороны.

В общем, система обороны города приросла и укрепилась.

Вот что бывает, когда офицеры не теряют голову, а твёрдо сохраняют управление войсками.

Давайте и мы не терять.

Армия знает, что делает», - написал он.