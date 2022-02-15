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Власти Канады приняли решение передать Украине вооружение для помощи в сдерживании российской агрессии.

Об этом на пресс-конференции в Оттаве заявила министр обороны страны Анита Ананд, передает Укринформ.

«Канада глубоко обеспокоена накоплением Россией войск в и возле Украины, что представляет серьезную угрозу международному порядку, основанному на правилах. После общения с нашими украинскими партнерами, в том числе во время моего недавнего визита в Украину, Канада одобрила предоставление оборонного оружия для помощи Украине в защите суверенитета и территориальной целостности», - сказала Ананд.

Она добавила, что вместе с союзниками Канада продолжит поддерживать Украину в противостоянии российской агрессии.

В оборонном ведомстве уточнили, что Канада бесплатно передаст ВСУ «автоматы, пистолеты, карабины, 1,5 млн патронов, снайперские винтовки и другое оборудование». В целом в Украину прибудет вооружение более чем на 7 млн долл.

Напомним, в конце января Канада объявила о продлении на три года и существенном расширении своей военной тренировочной миссии в Украине UNIFIER. Оттава также пообещала увеличить финансирование программ развития в Украине, усилить разведывательное сотрудничество и прислать нелетальное оборудование. Однако от передачи Украине вооружения правительство Трюдо все еще воздерживалось.
ForUm

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