Министр обороны Алексей Резников повторно заболел коронавирусом.

«Дополнил статистику... Чувствую себя хорошо, на самоизоляции, но в рабочем режиме. За почти два года пандемии и карантинов и благодаря всем современным средствам связи рабочий режим непрерывный 24/7. Да и новый штамм, благодаря своевременной вакцинации, не так тяжело переносится, как в первую волну», – написал он в Facebook.

Также министр напомнил о важности вакцинации.

11 ноября 2020 года Резников получил положительный результат ПЦР-теста и был на самоизоляции.