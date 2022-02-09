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Киберспециалисты СБУ обнаружили и ликвидировали во Львове 2 ботофермы. Их общая «мощность» составляла 18 тысяч фейковых аккаунтов. По предварительной информации, администраторов ботофермы курировали организаторы из РФ, заявили в пресс-центре ведомства.

Как установило следствие, к противоправной деятельности причастны три жителя Львовщины. Двое злоумышленников оборудовали свои помещения под нужды «ботоферм», а третий – обеспечивал их техническое обслуживание.

Ботофермы работали в основном в соцсетях. В частности распространяли фейки для нагнетания панических настроений. Также установлено, что роботы публиковали ложную информацию о минировании объектов, в том числе социальной и критической инфраструктуры.

  • В ходе обысков правоохранители обнаружили и изъяли:
  • два комплекта GSM-шлюзов: 92 и 375 онлайн-канальных;
  • 3 тыс. сим-карт мобильных операторов;
  • ноутбуки с подтверждениями противоправной деятельности;
  • черновую бухгалтерию.

Продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства, начатого по ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности) Уголовного кодекса Украины для установления всех обстоятельств и причастных к функционированию ботофермы лиц.
ForUm

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