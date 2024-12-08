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В Киев сегодня приехал главный соперник Шольца - лидер немецкой оппозиции Мерц. Он уже встретился с Зеленским.

Мерц - главный претендент на пост канцлера ФРГ в случае досрочных парламентских выборов. Он неоднократно заявлял, что необходимо усилить немецкую военную поддержку Украины, включая передачу дальнобойных ракет Taurus.

"Мы хотим, чтобы эта ужасная война закончилась как можно скорее и в Европе был восстановлен мир. Только если Украина будет сильной, Путин будет готов вступить в переговоры".
ForUm

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