В Киев сегодня приехал главный соперник Шольца - лидер немецкой оппозиции Мерц. Он уже встретился с Зеленским.

Мерц - главный претендент на пост канцлера ФРГ в случае досрочных парламентских выборов. Он неоднократно заявлял, что необходимо усилить немецкую военную поддержку Украины, включая передачу дальнобойных ракет Taurus.

"Мы хотим, чтобы эта ужасная война закончилась как можно скорее и в Европе был восстановлен мир. Только если Украина будет сильной, Путин будет готов вступить в переговоры".