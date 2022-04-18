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Майже кожен другий німець незадоволений діями поточного канцлера країни Олафа Шольца. А у федерального уряду рейтинги ще нижчі.

Про це свідчать дані опитування INSA, яке організували для порталу Bild am Sonntag. Його проводили з 11 по 14 квітня 2022 року, загальна кількість респондентів склала 1402 людини, передає УНІАН.

Згідно з опублікованими результатами, 49% учасників опитування незадоволені роботою чинного канцлера Олафа Шольца. Тим часом 38% висловили зворотну точку зору.

Роботу уряду в цілому позитивно оцінили тільки 35%. А незадоволених виявилося 55%. В опитуванні підкреслюється, що Соціал-демократична партія Шольца зараз програє за рейтингом опозиційному блоку ХДС/ХСС. Останній зміг би набрати на потенційних виборах 26% і випередити опонента на 1 %.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, з моменту повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну Шольц прийняв кілька неоднозначних рішень. Він відкладав рішення про постачання танків нашій країні, а уряд Німеччини наполягав на перенесенні дати введення ембарго на російське вугілля.
ForUm

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