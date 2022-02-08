В Украине весной начинается новая государственная программа, в рамках которой вакцинированные граждане от 60 лет смогут получить бесплатный современный смартфон и льготный тариф для пользования мобильным интернетом. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в продолжающемся в Киеве выступлении на Diia Summit.

Президент отметил, что не у всех пожилых людей есть смартфон, и не все они умеют пользоваться интернетом.

«Два года назад мы запустили курсы цифровой грамотности для пожилых людей. А весной запускаем новую обширную государственную программу. Все желающие вакцинированные украинцы старше 60 лет получат безвозмездный, качественный современный смартфон и льготный тариф», – сообщил он.

По словам Зеленского, эта программа является путем главной цели – обеспечить доступ к интернету всем гражданам Украины.

«Государство в смартфоне» – для всех. Возможность влиять на процессы в государстве – для всех. Не только через классические инструменты, но и благодаря современным технологиям. Это народовластие в максимально широкой форме – офлайн и онлайн», – подчеркнул президент.

Глава государства также рассказал, что украинцы могут приобщиться к определению официального названия этой программы, приняв участие в опросе, который с сегодняшнего дня доступен в «Дии».

«Выбирайте свой вариант, смотрите, как работает электронная демократия в «Дии», влияйте на развитие цифрового государства», – призвал президент.

Как сообщал ForUm, 15 ноября 2021 президент Владимир Зеленский пообещал всем украинцам, получившим две вакцины от коронавируса, по одной тысяче гривен.

«Каждый, получивший две вакцины, сможет получить 1 тыс. грн. Быстро и удобно – то есть через приложение «Дия». За эти деньги можно будет приобрести абонемент в спортзал или фитнес-клуб, посетить кинотеатр, театр, музей, концертный зал или выставочный центр или купить билеты для путешествий внутри страны», - сказал Зеленский.

Программа стартовала 19 декабря.

С 24 января украинцы старше 60 лет смогут потратить 1000 грн на приобретение лекарств в аптеках.