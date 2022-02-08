также в разделеПолитика
Песков прокомментировал выражение Путина «терпи, моя красавица» 13
Опрос и смена места регистрации: Зеленский представил новые функции «Дии» 10
Началась встреча Зеленского и Макрона 8
Путин пригрозил НАТО ядерным оружием в случае масштабной войны 27
Британские СМИ: Резкая эскалация отношений между Украиной и Россией возникла после незаконного ареста Виктора Медведчука 10
Макрон: Зеленский отозвал законопроект о деоккупации по требованию Нормандии и РФ 31
The Washington Post назвал преследование Медведчука и закрытие телеканалов причинами, по которым Путин презирает Зеленского 14
Тейлор: Россияне не поддерживают войну, вторжение в Украину может дестабилизировать РФ 12
Порошенко ответил на предложение Путина о политубежище 38
США одобрили поставки в Украину оружия из стран Балтии 21
СМИ узнали о причинах отмены встречи Зеленского с главой МИД Германии 61
Макрон: Ближайшие дни будут решающими для Украины 39
Путин предложил Порошенко «политическое убежище» 39
Кулеба напомнил Германии о «красных линиях» Украины 46
Несмотря на домашний арест: Медведчук назван одним из самых популярных политиков Украины в январе 18
Лукашенко о признании Крыма российским: Как только президент мне скажет 51
Медведчук: Режим Зеленского пытается уничтожить инакомыслие и свободу слова. Уверен, у них ничего не получится 12
Российский генерал выступил против войны с Украиной 54

В Украине весной начинается новая государственная программа, в рамках которой вакцинированные граждане от 60 лет смогут получить бесплатный современный смартфон и льготный тариф для пользования мобильным интернетом. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в продолжающемся в Киеве выступлении на Diia Summit.

Президент отметил, что не у всех пожилых людей есть смартфон, и не все они умеют пользоваться интернетом.

 «Два года назад мы запустили курсы цифровой грамотности для пожилых людей. А весной запускаем новую обширную государственную программу. Все желающие вакцинированные украинцы старше 60 лет получат безвозмездный, качественный современный смартфон и льготный тариф», – сообщил он.

По словам Зеленского, эта программа является путем главной цели – обеспечить доступ к интернету всем гражданам Украины.

 «Государство в смартфоне» – для всех. Возможность влиять на процессы в государстве – для всех. Не только через классические инструменты, но и благодаря современным технологиям. Это народовластие в максимально широкой форме – офлайн и онлайн», – подчеркнул президент.

Глава государства также рассказал, что украинцы могут приобщиться к определению официального названия этой программы, приняв участие в опросе, который с сегодняшнего дня доступен в «Дии».

 «Выбирайте свой вариант, смотрите, как работает электронная демократия в «Дии», влияйте на развитие цифрового государства», – призвал президент.

Как сообщал ForUm, 15 ноября 2021 президент Владимир Зеленский пообещал всем украинцам, получившим две вакцины от коронавируса, по одной тысяче гривен.

«Каждый, получивший две вакцины, сможет получить 1 тыс. грн. Быстро и удобно – то есть через приложение «Дия». За эти деньги можно будет приобрести абонемент в спортзал или фитнес-клуб, посетить кинотеатр, театр, музей, концертный зал или выставочный центр или купить билеты для путешествий внутри страны», - сказал Зеленский.

Программа стартовала 19 декабря.  

С 24 января украинцы старше 60 лет смогут потратить 1000 грн на приобретение лекарств в аптеках.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

10
Теги