7 февраля 2022 Апелляционная палата ВАКС признала виновным по ч. 3 ст. 368 УК Украины и приговорила к реальному лишению свободы бывшего оперуполномоченного Вышгородского межрайонного отдела Главного управления Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области.

Как сообщила пресс-служба САП, досудебное расследование установило, что сотрудник СБУ предложил соучредителю предприятия, у которого во время обыска было изъято оборудование для обработки янтаря и 55 кг янтарного сырья, за 50 тыс. долларов США обещал оказать влияние на следователя в уголовном производстве с целью возвращения данного оборудования.

Кроме того, следствием было установлено, что указанное лицо неоднократно выражало требования о ежемесячной передаче ему неправомерной выгоды в сумме 5-7 тысяч долларов США за невмешательство в осуществление хозяйственной деятельности данного предприятия.

9 июля 2021 года суд первой инстанции признал указанное лицо виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 369-2 УК Украины и назначил наказание в виде 4 лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением функций государства и местного самоуправления сроком на 3 года. Вместе с тем, ВАКС оправдал указанное лицо по ч. 3 ст. 368 УК Украины.

Не соглашаясь с таким приговором, прокурор обжаловал его в суде апелляционной инстанции.

Коллегия судей Апелляционной палаты ВАКС, заслушав доводы сторон, частично удовлетворила апелляционную жалобу прокурора – признала его виновным по ч. 3 ст. 368 УК Украины и назначила наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с лишением права занимать должности в правоохранительных органах сроком на три года и конфискацией имущества.

Вместе с тем АП ВАКС удовлетворила ходатайство обвиняемого и освободила его от наказания по ч. 2 ст. 369-2 УК Украины в связи с истечением сроков давности.

Также суд изменил меру пресечения с залога на содержание под стражей. Бывший сотрудник СБУ взят под стражу в зале суда.

Приговор Апелляционной палаты ВАКС вступает в законную силу с момента его провозглашения и может быть обжалован в кассационном порядке непосредственно в Кассационный уголовный суд Верховного Суда.