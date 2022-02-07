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Встреча президентов РФ и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона обещает быть продолжительной и объемной по содержанию, но решительных «переломов» по ее итогам вряд ли можно ожидать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы ожидаем весьма субстантивное и продолжительное, объемное по времени и контенту обсуждение», - сказал Песков журналистам, передает Интерфакс.

По его словам, в ходе переговоров в понедельник будет доминировать «тема напряженности в Европе, связанная с ситуацией вокруг Украины, тема гарантий безопасности для РФ».

«Эммануэль Макрон возглавляет сейчас страну, которая председательствует в Евросоюзе. Это очень важно. Конечно, ситуация слишком сложна, чтобы ожидать каких-то решительных переломов в ходе одной встречи», - заметил представитель Кремля.

Он напомнил, что президент Франции приедет в Москву с «определенными идеями по поиску возможных вариантов разрядки напряженности в Европе».

Встреча начнется в районе 17:00 по московскому времени. Она будет продолжена за рабочим обедом. После этого Путин и Макрон проведут совместную пресс-конференцию.
ForUm

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