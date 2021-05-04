также в разделеПолитика
YouTube не ответил на вопрос Reuters о причинах блокировки каналов украинских оппозиционных СМИ 21
Ахметов и Колесников рассказали, готовят ли новую «партию регионов» 97
Нуланд посетит Украину вместе с Блинкеном 22
Зеленский: На Донбассе продолжается война за независимость Украины 43
Зеленский, президенты Польши и стран Балтии подписали декларацию о сотрудничестве 19
Енин: Сумма претензий украинских предприятий к РФ из-за оккупации превышает $4,5 миллиарда 142
Зеленский прибыл с визитом в Варшаву 20
Енин назвал последствия для РФ после признания её спонсором терроризма 51
Микола Тищенко: Не дам грабувати Закарпаття 39
Кулеба: Путин должен ответить на инициативу Зеленского 144
Министр здравоохранения испугался ответственности за провал вакцинации, поэтому публично признал правоту Медведчука – Дроздова 771
Малюська прокомментировал освобождение Антоненко из СИЗО 27
Наблюдательный совет Нафтогаза досрочно уходит в отставку 20
Госдеп: США стремятся, чтобы двери в НАТО для Украины оставались открытыми 37
Литва считает, что переговоры о вступлении Украины в ЕС должны состояться в 2027 году 15
ЕС готовит заявление о смене руководства Нафтогаза 28
Мендель уходит с поста пресс-секретаря Зеленского 382
Блинкен посетит Украину 5-6 мая 19

Бывший генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что глава Офиса президента Андрей Ермак подыгрывал экс-президенту США Дональду Трампу, что едва не спровоцировало потерю поддержки ключевого международного партнера Украины

«Завтра в Украине с визитом будут находиться топ-чиновники Государственного департамента США – Энтони Блинкен и Виктория Нуланд. Интересно, как им будет смотреть в глаза и говорить действующий руководитель Офиса президента, который был частью украинско-американского заговора против сегодняшнего президента США, что едва не обернулось для Украины потерей поддержки ключевого международного партнера?» - написал он в  Facebook.

 

Рябошапка утверждает, что Андрей Ермак «продавал» себя президенту Зеленскому как ведущего специалиста в отношениях с США.

«Он все время до победы сегодняшнего президента США был сторонником администрации Трампа, неоднократно контактировал с ее представителями и убеждал президента Зеленского в будущей победе Трампа на выборах президента США. Транскрипт беседы Джулиани и Ермака раскрывает еще одну важную деталь - Ермак обещал организовать проведение расследования в отношении сына Байдена (https: //www.buzzfeednews.com /.../ rudy-giuliani-ukraine ...)», - заявил бывший генпрокурор.

По его словам, прокуроры не установили никаких доказательств, которые могли бы свидетельствовать о возможной причастности к правонарушениям Хантера Байдена.

«В ответ на неоднократные вопросы, я об этом информировал президента Зеленского. Транскрипт беседы Джулиани-Ермака может свидетельствовать о том, что отказ нашей команды в прокуратуре подыгрывать одному из кандидатов на выборах в США был одной из причин моей отставки с должности генерального прокурора. Подтверждением этому может служить мгновенное открытие уголовных производств по факту обнародования разговора Порошенко и Байдена в мае 2020 уже новым генеральным прокурором», - подчеркнул Рябошапка.

«Последовательность действий российского агента Деркача, который обнародовал разговоры в мае 2020 года, Офиса генпрокурора, который сразу же открыл уголовное производство и публичные комментарии президента Зеленского на эту тему могут свидетельствовать о согласованности действий в реализации данной комбинации. И роль руководителя Офиса Президента в этой комбинации, учитывая опубликованный транскрипт беседы Ермака-Джулиани, еще должны исследовать правоохранительные органы», - заявил бывший генпрокурор.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
3159 грн.
23
Теги