Бывший генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что глава Офиса президента Андрей Ермак подыгрывал экс-президенту США Дональду Трампу, что едва не спровоцировало потерю поддержки ключевого международного партнера Украины

«Завтра в Украине с визитом будут находиться топ-чиновники Государственного департамента США – Энтони Блинкен и Виктория Нуланд. Интересно, как им будет смотреть в глаза и говорить действующий руководитель Офиса президента, который был частью украинско-американского заговора против сегодняшнего президента США, что едва не обернулось для Украины потерей поддержки ключевого международного партнера?» - написал он в Facebook.

Рябошапка утверждает, что Андрей Ермак «продавал» себя президенту Зеленскому как ведущего специалиста в отношениях с США.

«Он все время до победы сегодняшнего президента США был сторонником администрации Трампа, неоднократно контактировал с ее представителями и убеждал президента Зеленского в будущей победе Трампа на выборах президента США. Транскрипт беседы Джулиани и Ермака раскрывает еще одну важную деталь - Ермак обещал организовать проведение расследования в отношении сына Байдена (https: //www.buzzfeednews.com /.../ rudy-giuliani-ukraine ...)», - заявил бывший генпрокурор.

По его словам, прокуроры не установили никаких доказательств, которые могли бы свидетельствовать о возможной причастности к правонарушениям Хантера Байдена.

«В ответ на неоднократные вопросы, я об этом информировал президента Зеленского. Транскрипт беседы Джулиани-Ермака может свидетельствовать о том, что отказ нашей команды в прокуратуре подыгрывать одному из кандидатов на выборах в США был одной из причин моей отставки с должности генерального прокурора. Подтверждением этому может служить мгновенное открытие уголовных производств по факту обнародования разговора Порошенко и Байдена в мае 2020 уже новым генеральным прокурором», - подчеркнул Рябошапка.

«Последовательность действий российского агента Деркача, который обнародовал разговоры в мае 2020 года, Офиса генпрокурора, который сразу же открыл уголовное производство и публичные комментарии президента Зеленского на эту тему могут свидетельствовать о согласованности действий в реализации данной комбинации. И роль руководителя Офиса Президента в этой комбинации, учитывая опубликованный транскрипт беседы Ермака-Джулиани, еще должны исследовать правоохранительные органы», - заявил бывший генпрокурор.