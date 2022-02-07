Без гигабита сейчас, как без рук. Особенно во время пандемии, когда работа, учеба и встречи с друзьями трансформировались и стали дистанционными. Так, особенно важно подключить Интернет на скорости 1000 Мбит/с тем, у кого большая семья и все любят проводить время в глобальной сети.
Возможности гигабитного Интернета
Гигабит открывает новые возможности пользования Всемирной паутиной. Домашний Интернет со скоростью 1000 Мбит/с позволит:
- Загружать за считанные секунды фильмы и сериалы. Гигабитный доступ к сети даст возможность вам почти мгновенно скачивать разнообразный контент.
- Играть в «тяжелые» онлайн-игры. Благодаря гигабитному Интернету вы сможете бесперебойно наслаждаться досугом.
- Полноценно работать и учиться из дома. Гигабитная скорость позволит выполнять работу через сеть и посещать дистанционные лекции и семинары.
- Пользоваться облачными сервисами. Интернет на скорости 1000 Мбит/с даст возможность быстро выгружать и загружать любой контент с облака.
- Пересылать огромные файлы. Если вы часто обмениваетесь фото и видео через сеть, то гигабит значительно сэкономит ваше время.
- Смотреть видео в 4К-качестве. Вы сможете наслаждаться сериалами, мультфильмами и кино в Ultra HD.
- Заниматься программированием, профессиональным монтажом, обработкой фотографии и прочим.
Преимущества провайдера Сеть Ланет
Одним из украинских провайдеров, который подключает гигабитный доступ ко Всемирной паутине, является Сеть Ланет. Поставщик интернет-услуг имеет много преимуществ. Среди них:
- Широкая линейка тарифных планов на любой бюджет.
- Служба технической поддержки 24/7.
- Регулярные акции и розыгрыши ценных призов.
- Возможность подключить телевидение сразу с Интернетом.
- Удобный онлайн-кабинет, с помощью которого можно пополнять счет онлайн, активировать кредитный период на несколько дней и прочее.
- Возможность приобрести оборудование для подключения телевидения или доступа ко Всемирной паутине по оптимальной стоимости.
Компания Сеть Ланет за более 15 лет с момента основания обрела репутацию надежного и клиентоориентированного провайдера, который подключает качественный бесперебойный Интернет во многих городах и селах Украины.
Сеть Ланет: как подключить доступ ко Всемирной паутине
Если вы хотите подключить Интернет от Сети Ланет, оставьте заявку на обратный звонок на сайте компании или обратитесь к менеджерам провайдера:
г. Киев, проспект Победы, 95
(044) 500-03-03
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