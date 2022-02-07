также в разделеАктуально
Как ликвидировать предприятие в Украине в 2022 году: особенности процедуры 10
Seomarket – создание и эффективное продвижение сайтов 21
Как пройти собеседование на английском языке 21
Чем болели украинцы в 2021 году? 28
Топ-12: подарки для автомобилиста 28
Инвертор для солнечных батарей: особенности, виды 17
За какие достоинства украинцы ценят пластиковые окна Salamander 20
Погода на місяць Київ, довгостроковий прогноз погоди 33
Предпочтение вторичному рынку недвижимости: за и против 26
Что ждет IT в 2022 году: анализ закона про Дия City от IT-юристов Stalirov&Co 47
BMW M3 на трэке оказался круче, чем модель M4 22
Для чого потрібні прапори 25
Как сделать рассылку Вайбер более эффективной - советы от сервиса рассылки Вайбер сообщений SMS Club 38
Удаленная работа для студентов. Что важно знать? 63
Почему ухудшается кредитный рейтинг и где дадут кредит с плохой кредитной историей? 24
Договор о неразглашении: обязательные пункты 21
Где взять кредит на карту без отказа – онлайн-сервис Кэшбери 61
Когда нужна консультация гинеколога в Адонисе? 27

Без гигабита сейчас, как без рук. Особенно во время пандемии, когда работа, учеба и встречи с друзьями трансформировались и стали дистанционными. Так, особенно важно подключить Интернет на скорости 1000 Мбит/с тем, у кого большая семья и все любят проводить время в глобальной сети.

Возможности гигабитного Интернета

Гигабит открывает новые возможности пользования Всемирной паутиной. Домашний Интернет со скоростью 1000 Мбит/с позволит:

  • Загружать за считанные секунды фильмы и сериалы. Гигабитный доступ к сети даст возможность вам почти мгновенно скачивать разнообразный контент.
  • Играть в «тяжелые» онлайн-игры. Благодаря гигабитному Интернету вы сможете бесперебойно наслаждаться досугом.
  • Полноценно работать и учиться из дома. Гигабитная скорость позволит выполнять работу через сеть и посещать дистанционные лекции и семинары.
  • Пользоваться облачными сервисами. Интернет на скорости 1000 Мбит/с даст возможность быстро выгружать и загружать любой контент с облака.
  • Пересылать огромные файлы. Если вы часто обмениваетесь фото и видео через сеть, то гигабит значительно сэкономит ваше время.
  • Смотреть видео в 4К-качестве. Вы сможете наслаждаться сериалами, мультфильмами и кино в Ultra HD.
  • Заниматься программированием, профессиональным монтажом, обработкой фотографии и прочим.

Преимущества провайдера Сеть Ланет

Одним из украинских провайдеров, который подключает гигабитный доступ ко Всемирной паутине, является Сеть Ланет. Поставщик интернет-услуг имеет много преимуществ. Среди них:

  1. Широкая линейка тарифных планов на любой бюджет.
  2. Служба технической поддержки 24/7.
  3. Регулярные акции и розыгрыши ценных призов.
  4. Возможность подключить телевидение сразу с Интернетом.
  5. Удобный онлайн-кабинет, с помощью которого можно пополнять счет онлайн, активировать кредитный период на несколько дней и прочее.
  6. Возможность приобрести оборудование для подключения телевидения или доступа ко Всемирной паутине по оптимальной стоимости.

Компания Сеть Ланет за более 15 лет с момента основания обрела репутацию надежного и клиентоориентированного провайдера, который подключает качественный бесперебойный Интернет во многих городах и селах Украины.

Сеть Ланет: как подключить доступ ко Всемирной паутине

Если вы хотите подключить Интернет от Сети Ланет, оставьте заявку на обратный звонок на сайте компании или обратитесь к менеджерам провайдера:

г. Киев, проспект Победы, 95

[email protected]

(044) 500-03-03
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

8
Теги