Без гигабита сейчас, как без рук. Особенно во время пандемии, когда работа, учеба и встречи с друзьями трансформировались и стали дистанционными. Так, особенно важно подключить Интернет на скорости 1000 Мбит/с тем, у кого большая семья и все любят проводить время в глобальной сети.

Возможности гигабитного Интернета

Гигабит открывает новые возможности пользования Всемирной паутиной. Домашний Интернет со скоростью 1000 Мбит/с позволит:

Загружать за считанные секунды фильмы и сериалы. Гигабитный доступ к сети даст возможность вам почти мгновенно скачивать разнообразный контент.

Играть в «тяжелые» онлайн-игры. Благодаря гигабитному Интернету вы сможете бесперебойно наслаждаться досугом.

Полноценно работать и учиться из дома. Гигабитная скорость позволит выполнять работу через сеть и посещать дистанционные лекции и семинары.

Пользоваться облачными сервисами. Интернет на скорости 1000 Мбит/с даст возможность быстро выгружать и загружать любой контент с облака.

Пересылать огромные файлы. Если вы часто обмениваетесь фото и видео через сеть, то гигабит значительно сэкономит ваше время.

Смотреть видео в 4К-качестве. Вы сможете наслаждаться сериалами, мультфильмами и кино в Ultra HD.

Заниматься программированием, профессиональным монтажом, обработкой фотографии и прочим.

Преимущества провайдера Сеть Ланет

Одним из украинских провайдеров, который подключает гигабитный доступ ко Всемирной паутине, является Сеть Ланет. Поставщик интернет-услуг имеет много преимуществ. Среди них:

Широкая линейка тарифных планов на любой бюджет. Служба технической поддержки 24/7. Регулярные акции и розыгрыши ценных призов. Возможность подключить телевидение сразу с Интернетом. Удобный онлайн-кабинет, с помощью которого можно пополнять счет онлайн, активировать кредитный период на несколько дней и прочее. Возможность приобрести оборудование для подключения телевидения или доступа ко Всемирной паутине по оптимальной стоимости.

Компания Сеть Ланет за более 15 лет с момента основания обрела репутацию надежного и клиентоориентированного провайдера, который подключает качественный бесперебойный Интернет во многих городах и селах Украины.

Сеть Ланет: как подключить доступ ко Всемирной паутине

Если вы хотите подключить Интернет от Сети Ланет, оставьте заявку на обратный звонок на сайте компании или обратитесь к менеджерам провайдера:

г. Киев, проспект Победы, 95

[email protected]

(044) 500-03-03