За последние две недели рекордсменом по темпам роста цен среди продуктов питания в Украине стала белокочанная капуста, которая подорожала за этот период на 11% и в среднем сейчас стоит около 21,59 грн/кг.

Об этом свидетельствуют результаты мониторинга Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ), пишет Дело.

Как сообщают в УКАБ, в 2021 году украинские аграрии уменьшили посевные площади под капусту из-за низких цен на нее в 2020 году, когда они были вынуждены реализовать этот овощ либо по низкой рентабельности, либо вообще ниже себестоимости, что и заставило пересмотреть структуру посевов.

"Фактор уменьшения собственного производства в комбинации с ростом цен на капусту в соседних странах (когда есть возможность экспортировать ее туда) привел к столь стремительному росту цены в этом году. Кроме того, увеличение стоимости энергоресурсов на ее хранение и сезонный фактор дополнительно способствовали ее дальнейшему росту", – отмечают эксперты.

Из-за фактора сезонности и увеличения затрат по хранению продукции за последние две недели выросли средние цены на: морковь (+10% до 14,70 грн/кг), лук (+7% до 15,40 грн/кг), свеклу (+7% до 16,40 грн/кг) и картофель (+5% до 9,14 грн/кг).

Кроме этого, продолжает расти в цене сливочное масло. По состоянию на 3 февраля 2022 упаковку сливочного масла весом 200 г можно приобрести за 54,46 грн/кг, что на 7% превышает цену 2 недели назад.

Аналитики пояснили, что подобная тенденция обусловлена рядом факторов:

– уменьшение производства сливочного масла в Украине;

– рост цены на масло в Европейском Союзе (основной импортер данного продукта в Украину);

– рост в цене сырья для производства масла (молока) и других составляющих себестоимости.

"С началом нового года начала расти в цене и говядина. Если цены на свинину и мясо птицы росли постепенно, то сейчас цены на говядину пошли вверх. За последние 2 недели средняя цена на говядину выросла на 6% и на 3 февраля 2022 года стоит 205,38 грн/кг. В Украине продолжают уменьшаться объемы производства говядины, и по результатам 2021 года такое сокращение составило 10%. Уменьшение предложения на рынке и рост составляющих себестоимости, что сейчас наблюдается практически по всем статьям, неизбежно приводит к росту цены", – резюмировали в УКАБ.