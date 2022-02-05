Кабинет министров инициировал расширение программы «еПоддержка». Кроме пенсионеров покупать лекарства за «ковидную тысячу» смогут лица с инвалидностью I и II группы.

Как отметили в пресс-службе Минсоцполитики, поручение дано Министерству экономики, Министерству социальной политики, Министерству цифровой трансформации, пишет UA.NEWS.

После того как министерства подготовят документы, планируется дать возможность лицам с инвалидностью I и II группы использовать деньги, которые выделяются из госбюджета в рамках программы, на приобретение лекарственных средств.

При этом лица от 60 лет смогут приобрести на «ковидную тысячу» как рецептурные, так безрецептурные лекарства.

В то же время министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что банки будут проверять возраст человека в момент проведения платежа.

«Когда именно вы оформили карточку — не важно, главное, чтобы на момент покупки лекарства вам уже исполнилось 60 лет», — написал он.