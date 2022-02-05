Информация об исчезновении 68 транспортных средств со стоянки Верховного Суда в Киеве не соответствует действительности. Как пишет ГОРДОН, об этом 4 февраля в комментарии Цензор.нет заявила руководитель аппарата Верховного Суда Ольга Булка.

"Информация, распространяемая в Facebook относительно якобы исчезновения со стоянки Верховного Суда 68 машин, не соответствует действительности. Машины были перемещены планово на выполнение требования ГСЧС Украины на другую стоянку Верховного Суда в связи с их пожарной опасностью, а именно: закрывали проезд машин пожарной безопасности в здания Верховного Суда. До перемещения каждая машина была опломбирована", – сообщила она.

Булка отметила, что страница в Facebook, где появилось сообщение об исчезновении авто, не является официальной страницей Верховного Суда.

"Эту страницу после реформы Верховного суда создали в знак протеста судьи, которые не прошли переаттестацию, и она не является официальным источником информации", – объяснила руководитель аппарата ВС.

Напомним, 4 февраля в Facebook появилась информация, что со стоянки Верховного Суда Украины исчезли 68 ведомственных автомобилей на сумму 12 млн грн. Утверждалось, что обнаружив пропажу, суд сообщил об этом в Национальную полицию Украины.