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Альянс никогда не принуждал какую-либо страну вступать в свои ряды. По словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, расширение блока распространило свободу и демократию. Как пишет ASPI, об этом пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску написала в Twitter накануне.

"Речь идет не о расширении НАТО, а об уважении права каждой свободной нации выбирать свой собственный путь", - процитировала Лунгеску ответ Столтенберга Путину и Си Цзинпину.

Напомним, в Пекине прошла встреча Путина и Си Цзиньпина. По ее итогам лидеры РФ и Китая выступили с заявлением, в том числе по НАТО и "гарантиям безопасности" в Европе. Ранее первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак заявил, что РФ должна заняться поставками отдельных видов вооружения для "Л/ДНР". Также ASPI news сообщало, что заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков выразил надежду, что НАТО отдает себе отчет в опасности заведения в тупик диалога относительно требований Москвы. Он заявил, что военно-политический блок должен сделать шаг навстречу требованиям РФ. В случае невыполнения определенных пунктов представители Москвы не называют, какие шаги намерены осуществлять против других государств.
ForUm

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