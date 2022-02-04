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Президент России Владимир Путин сделал вид, что спит в момент, когда украинская команда спортсменов появилась на стадионе в ходе торжественной церемонии открытия Зимних Олимпийских игр в Пекин.

Об этом пишет Украинская правда со ссылкой на Daily Mail.

По словам британских журналистов, Путин сидел с закрытыми глазами и сжатыми ладонями, когда на центр стадиона «Птичье гнездо» в Пекине вышла украинская олимпийская сборная.

Путин сидел без маски на лице, хотя китайское правительство установило строгие карантинные ограничения во время Олимпиады. Глава Китая Си Цзиньпинь всю церемонию сидел в маске.

Путин один из немногих иностранных гостей, посещающих Олимпиаду в Китае. В частности, присутствуют также президенты Таджикистана, Египта и Казахстана. Лидеры западных стран бойкотируют Олимпиаду из-за притеснений китайского правительства по этнической группе уйгуров.

Перед этим российский президент провел официальную встречу с китайским лидером, на которой стороны подписали совместное заявление с осуждением действий НАТО и США.

На встрече с Си Цзиньпинем Путин добился от Китая поддержки в противостоянии с НАТО и США, включая осуждение «расширения Альянса на Восток».

Открытие  Олимпиады началось в 14:00 по киевскому времени на пекинском стадионе «Птичье гнездо». Украинский сине-желтый флаг пронесли олимпийский чемпион по фристайлу Александр Абраменко и серебряный призер Юношеских олимпийских игр по фигурному катанию Александра Назарова.

Российские спортсмены в третий раз подряд выступают на Олимпиаде без флага РФ из-за допинговых скандалов.

Несмотря на строгие карантинные ограничения и ежедневное тестирование на Олимпиаде, вспышка коронавируса среди спортсменов и членов персонала.

Канада, Австралия, США, Великобритания, Япония и ряд других стран объявили бойкот Олимпиаде, отметив, что дипломатические и правительственные представители этих стран не будут посещать церемонию открытия и завершения.
ForUm

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