Президент России Владимир Путин сделал вид, что спит в момент, когда украинская команда спортсменов появилась на стадионе в ходе торжественной церемонии открытия Зимних Олимпийских игр в Пекин.
Об этом пишет Украинская правда со ссылкой на Daily Mail.
По словам британских журналистов, Путин сидел с закрытыми глазами и сжатыми ладонями, когда на центр стадиона «Птичье гнездо» в Пекине вышла украинская олимпийская сборная.
Путин сидел без маски на лице, хотя китайское правительство установило строгие карантинные ограничения во время Олимпиады. Глава Китая Си Цзиньпинь всю церемонию сидел в маске.
Путин один из немногих иностранных гостей, посещающих Олимпиаду в Китае. В частности, присутствуют также президенты Таджикистана, Египта и Казахстана. Лидеры западных стран бойкотируют Олимпиаду из-за притеснений китайского правительства по этнической группе уйгуров.
Перед этим российский президент провел официальную встречу с китайским лидером, на которой стороны подписали совместное заявление с осуждением действий НАТО и США.
На встрече с Си Цзиньпинем Путин добился от Китая поддержки в противостоянии с НАТО и США, включая осуждение «расширения Альянса на Восток».
Открытие Олимпиады началось в 14:00 по киевскому времени на пекинском стадионе «Птичье гнездо». Украинский сине-желтый флаг пронесли олимпийский чемпион по фристайлу Александр Абраменко и серебряный призер Юношеских олимпийских игр по фигурному катанию Александра Назарова.
Российские спортсмены в третий раз подряд выступают на Олимпиаде без флага РФ из-за допинговых скандалов.
Несмотря на строгие карантинные ограничения и ежедневное тестирование на Олимпиаде, вспышка коронавируса среди спортсменов и членов персонала.
Канада, Австралия, США, Великобритания, Япония и ряд других стран объявили бойкот Олимпиаде, отметив, что дипломатические и правительственные представители этих стран не будут посещать церемонию открытия и завершения.
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