У Пекіні 4 лютого стартує Зимова Олімпіада. На цих іграх буде розіграно 109 комплектів нагород у 15-ти видах спорту: біатлон, бобслей, гірськолижний спорт, керлінг, ковзанярський спорт, лижні перегони, лижне двоборство, санний спорт, скелетон, сноубординг, стрибки з трампліна, фігурне катання, фристайл, хокей та шорт-трек.

Вперше в історії збірна України буде представлена у рекордній кількості видів спорту – 12 (українців не буде лише в хокеї, керлінгу та ковзанярському спорті), а делегація складатиметься з 45-ти спортсменів.

Така кількість спортсменів не впливає на невтішні передбачення експертів. За їхніми прогнозами, синьо-жовта команда залишиться у Пекіні без медалей.

Чому так – розмова не на одну годину. Але якщо спробувати пояснити просто, то все впирається в абсолютну відсутність спортивної інфраструктури.

Трамплін у Ворохті розбитий й застарілий, радянська дерев’яна санно-бобслейна траса в Кременці латана-перелатана, льодові арени можна перерахувати на пальцях, біатлонна траса у Буковелі будується, але проєкт лише на початковому етапі. Тому більшість українських олімпійців готується до змагань за кордоном.

Незважаючи на всі ці фактори, міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт оптимістичний у прогнозах, і вважатиме "сухий" виступ збірної провалом.

Утім, прогнози в спорті річ невдячна, а на цій Олімпіаді тим паче, оскільки пандемія коронавірусу щодня вносить свої зміни і в змагання олімпійців.

"Українська правда" вирішила розібратися, в яких видах спорту від України можна очікувати хороших виступів та розповідає, де і коли можна переглянути змагання за участю українців.

Біатлон

Склад команди:

чоловіки – Дмитро Підручний, Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цимбал, Артем Тищенко (запасний Тарас Лесюк);

жінки – Юлія Джима, Олена Білосюк, Валентина Семеренко, Дар'я Блашко, Ірина Петренко (запасна Анастасія Меркушина)

Біатлон не перший рік є найпопулярнішим зимовим видом спорту в Україні. З ним пов’язані найбільші медальні звитяги українських зимових олімпійців. З 8 медалей, які за всі роки здобула Україна на зимових Олімпіадах, 5 були завойовані в біатлоні.

Цього сезону українська біатлонна збірна не може потішити вболівальників своїми результатами, здобувши на етапах Кубка світу лише одну "бронзу" в одиночній змішаній естафеті в німецькому Оберхофі. Проте, на жаль, ця дисципліна не представлена в олімпійській програмі.

В індивідуальних змаганнях сезон складається доволі складно. У жінок непогано біжить Юлія Джима, але у нинішнього лідера збірної просто катастрофа зі стрільбою. Якщо проблеми вдасться подолати, можна розраховувати на пристойний результат.

З інших представниць "золотого" складу Олімпіади в Сочі з сестер Семеренко лише Валентина зуміла пробитись до олімпійського складу, а Олена Білосюк (екс-Підгрушна) вже у Пекіні "впіймала" ковід. Тому й перспективи в естафеті виглядають туманно.

У чоловіків на останніх етапах перед Олімпіадою хороші результати показав лідер збірної Дмитро Підручний, але й він поки обмежується потраплянням у десятку кращих на етапах Кубка світу.

Непогано виступала й чоловіча команда в естафеті. Без медальних призів, але часто були близько до подіуму, тож можна надіятись, що на Олімпіаді дадуть бій.

Фристайл

Склад команди:

чоловіки – Олександр Абраменко, Дмитро Котовський, Олександр Окіпнюк;

жінки – Анастасія Новосад, Ольга Полюк (резервні – Микола Пуздерко та Ангеліна Брикіна)

Фристайл на Олімпіаді відбудеться у шістьох видах: акробатика, біг-ейр, могул, скі-крос, слоупстайл та хафпайп.

Україна представлена лише в лижній акробатиці, однак одразу 5 спортсменами, які окрім індивідуальних змагань боротимуться у змішаній командній акробатиці.

Саме у командних змаганнях цього сезону Україна потрапляла на подіум, тому є шанс на хороший (можливо й медальний) виступ у Пекіні. Не варто забувати і про індивідуалку, де діючим олімпійським чемпіоном є українець Олександр Абраменко.

Скелетон

Склад команди: Владислав Гераскевич

Скелетон – один з найвидовищніших видів спорту на зимових іграх. Вперед головою на санках зі швидкістю за 100 км/год – це дуже страшно навіть просто коли спостерігаєш.

Український представник – Владислав Гераскевич, напевно, один із наймедійніших зимових спортсменів нашої країни, який в соцмережах часто розповідає про всі деталі своїх виступів.

Цього сезону Владислав показав найкращий результат у кар'єрі на етапі Кубка світу у латвійській Сігулді.

На Олімпіаді хорошим результатом стане потрапляння в десятку кращих, але стабільність Гераскевича може дозволити претендувати і на більше.

Сноубординг

Склад команди: Аннамарі Данча

У цьому виді зимової програми Україна буде представлена однією спортсменкою. Зате якою! Наддосвідчена Аннамарі Данча виступатиме на четвертій для себе Олімпіаді, і хоча не хапає з неба зірок, однак у критичні моменти може видати несподіваний результат.

У 2019 році Аннамарі здобула першу в історії України срібну медаль в паралельному гіганті, тож тримати кулаки за неї не завадить.

Бобслей

Склад команди: Лідія Гунько

Для України жіночий бобслей є дуже молодим видом спорту, оскільки фактично створений з нуля протягом останніх кількох років. Загалом у цьому виді українки представлені у двійках та одиночному монобобі.

Монобоб дебютує на Олімпіаді, тому саме потрапляння на змагання для 28-річної Лідії Гунько є історичним досягненням. Тим паче, що українка змогла здобути олімпійську ліцензію буквально у фінальний тиждень перед Пекіном.

Гірськолижний спорт

Склад команди: Іван Ковбаснюк, Анастасія Шепіленко

У гірськолижному спорті Україна олімпійських ліцензій не виборювала, оскільки наші представники фактично не виступають на етапах Кубка світу. Втім, для популяризації цього виду на нашу країну виділили по одній квоті у чоловіків та жінок.

Найкращим результатом серед українців на чемпіонатах світу було потрапляння Івана Ковбаснюка у тридцятку кращих на минулому чемпіонаті світу, тож сам виступ на іграх для наших лижників уже буде святом.

Лижні перегони

Склад команди:

чоловіки – Олексій Красовський, Руслан Перехода;

жінки – Марина Анцибор, Вікторія Олех, Юлія Кроль, Валентина Камінська, Дар'я Рубльова

Українці ніколи не здобували медалей у лижних перегонах на Олімпіадах. Мало шансів й цього разу.

Втім, наші лижники здобули 7 ліцензій і боротимуться одразу в 11 з 12 видів програми, крім чоловічої естафети.

Лижне двоборство

Склад команди: Дмитро Мазурчук

У лижному двоборстві, де спортсмени спочатку стрибають з трампліну, а потім біжать на лижах, Україну представлятиме кременецький лижник Дмитро Мазурчук.

Хоча сподіватися на медалі в цьому виді теж не варто, однак у січні саме Дмитро здобув перші залікові очки на етапах Кубка світу у лижних дисциплінах для України, починаючи з 2018 року. Тож потрапляння у ТОП-30 на Олімпіаді буде успіхом.

Санний спорт

Склад команди:

чоловіки – Антон Дукач, Андрій Мандзій;

жінки – Олена Стецків, Юліанна Туницька;

парний екіпаж – Ігор Стахів/Андрій Лисецький

Найкращим результатом для українських санкарів на Олімпіадах було 6-е місце Лідії Лудан у 2002 та 2006 роках.

Наразі українці перебувають у третьому десятку світового рейтингу, але з огляду на стан єдиної санно-бобслейної траси в Кременці й той факт, що вони фактично тренуються в Латвії, потрапляння в 20-ку на Олімпіаді можна буде вважати успіхом.

Фігурне катання

Склад команди:

чоловіки – Іван Шмуратко

жінки – Анастасія Шаботова

танці на льоду – Олександра Назарова та Максим Нікітін

команда у спортивній парі – Софія Голіченко та Артем Даренський

На цій Олімпіаді Україна вперше з 2014 року виступить у всіх дисциплінах.

Хорошим результатом для наших спортсменів стане потрапляння в довільну програму. Для цього в короткій слід потрапити у 20-ку.

Додатковою проблемою для збірної став позитивний тест на ковід, який виявили у Івана Шмуратка вже у Пекіні, що ставить під велике питання як результат українців у командних змаганнях, так і його виступ в індивідуальних змаганнях.

Але якщо ковід вдасться здолати, фігурист може розраховувати на потрапляння у кращу двадцятку, зважаючи, що на останньому чемпіонаті Європи він зайняв 12 місце.

Стрибки з трампліна

Склад команди: Віталій Калініченко, Євген Марусяк, Антон Корчук

У стрибках з трампліна на лижах розраховувати на високі результати не варто. Але зважаючи на стан єдиного в Україні трампліна у Ворохті, сам факт виступу українців на Олімпіаді – вже героїзм.

Віталій Калініченко та Євген Марусяк періодично виступають на етапах Кубка світу, тож прохід у кваліфікаційні 50 вже буде гарним результатом.

Шорт-трек

Склад команди: Олег Гандей, Уляна Дуброва

Україна не дуже часто здобуває ліцензії у шорт-треку, тому потрапляння і в чоловічі, і в жіночі змагання вже добре.

А враховуючи, що, наприклад, Уляні Дубровій наразі всього 19 років, то перспектива в майбутньому в цьому виді спорту в України назріває.

Завглавное фото: Лидия Гунько

Фото из Инстраграма