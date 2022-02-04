Служба безопасности Украины разоблачила и задержала гражданина, отправлявшего анонимные электронные письма о ложных минированиях государственных учреждений. Об этом сообщил пресс-центр ведомства.

Сотрудники СБУ установили, что 39-летний харьковчанин в течение декабря прошлого года совершил по меньшей мере четырнадцать анонимных сообщений о минировании различных объектов. В частности, он «заминировал» Харьковскую областную государственную администрацию, Харьковский апелляционный суд, Международный аэропорт «Харьков», железнодорожные и автомобильные вокзалы, а также торгово-развлекательные центры города.

Псевдоминером оказался специалист в ІТ-сфере, который при отправке анонимных электронных писем использовал специальные компьютерные программы для сокрытия своего местонахождения.

Правоохранители задержали злоумышленника по месту жительства после очередного сообщения о минировании.

Мотивами своих преступных действий харьковчанин назвал, что у него якобы личная неприязнь к украинским властям, а также к правоохранительным и судебным органам.

Решается вопрос относительно сообщения задержанному о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 и ч. 2 ст. 259 (заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или других действий, угрожающих гибелью людей или другими тяжкими последствиями, совершенное повторно) Уголовного кодекса Украины.

Проверяется возможная причастность злоумышленника к сотрудничеству с иностранными спецслужбами. Поскольку в последнее время к распространению волны псевдоминирований привлекают граждан Украины, которые действуют по хулиганским мотивам или ради развлечения, не осознавая до конца все возможные последствия.

Злоумышленники пытаются посылать сообщения с использованием программного обеспечения, которое, по их мнению, обеспечивает им анонимность. Но правоохранители оперативно устанавливают местонахождение «анонимных террористов».

За совершение таких преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет. Также злоумышленнику придется компенсировать десятки тысяч гривен государственным и коммерческим учреждениям, понесшим ущерб от его противоправных действий.