Москва примет необходимые меры для обеспечения собственной безопасности в связи с планами США перебросить дополнительный воинский контингент в Восточную Европу, призывает Вашингтон не нагнетать напряженность. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает Интерфакс.

«Мы постоянно призываем наших американских контрагентов прекратить нагнетать напряженность на Европейском континенте», - сказал Песков журналистам.

«К сожалению, американцы продолжают это делать. Причем речь идет в данном случае не просто о провокационных заявлениях – о том, что скоро наступит война и все заплатят страшную цену – речь идет о направлении американских солдат в европейские страны вблизи наших границ», - подчеркнул Песков.

«Очевидно, что это не те шаги, которые направлены на деэскалацию напряженности, напротив, это действия, которые ведут к усилению этой напряженности, и только так к этому можно относиться», - отметил пресс-секретарь президента.

«Разумеется, обеспокоенность России в данном случае абсолютно понятна, абсолютно оправдана, и также объяснимы и понятны любые меры, принимаемые Россией для обеспечения собственной безопасности и собственных интересов», - сказал Песков. На просьбу журналистов уточнить, о каких мерах идет речь, пресс-секретарь президента сказал: «Те меры, которые считают необходимыми те, кто занимается обеспечением нашей безопасности».

2 февраля представитель Пентагона Джон Кирби сообщил, что командование США в связи с обстановкой в Европе и действиями России вблизи Украины перебросит на временной основе дополнительные силы в Германию, Польшу и Румынию. По словам Кирби, «в ближайшие дни тысяча военнослужащих, дислоцированных в настоящее время в Германии, будут перемещены в Румынию, они присоединятся к 900 американских солдатам, которые находятся в Румынии».