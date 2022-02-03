Полиция Киева совместно с общественной организацией Hunters Kyiv запускает telegram-bot, который поможет анонимно и конфиденциально сообщить о наркопреступлениях, информирует полиция Киева.
«Для этого достаточно сфотографировать или зафиксировать видео, отправить геолокацию или оставить аудиосообщение, либо же анонимно предоставить адрес сбытчика наркотиков. Затем вашу заявку обработает модератор и передаст полицейским», - говорится в сообщении полиции.
Телеграм-канал доступен по ссылке: https://t.me/StopdrugsSDK. Чат-бот: StopDangerKyiv
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время