Канцлер Германии Олаф Шольц планирует уехать в Москву на встречу с президентом России Владимиром Путиным.
«Это запланировано и произойдет в ближайшее время», – сказал Шольц 2 февраля в интервью общественному вещателю ZDF, не указав дать визит, передает Радио Свобода.
Накануне телефонный разговор с Путиным у премьер-министра Великобритании Борис Джонсон.
Джонсон предупредил Путина, что любое вторжение в Украину будет «трагическим просчетом».
Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон не исключил визит в Москву.
С осени прошлого года в СМИ стали появляться сообщения со ссылкой на разведку о концентрации российских войск на границе с Украиной. США и другие страны Запада предположили, что Москва готовит военное вторжение и стала оказывать военную помощь Украине.
Кремль эти заявления отверг и потребовал от США и НАТО гарантий безопасности, в частности, не расширять Альянс на восток. Представители Запада заявляли, что на уступки по принципиальным вопросам не пойдут.
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