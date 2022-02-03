Канцлер Германии Олаф Шольц планирует уехать в Москву на встречу с президентом России Владимиром Путиным.

«Это запланировано и произойдет в ближайшее время», – сказал Шольц 2 февраля в интервью общественному вещателю ZDF, не указав дать визит, передает Радио Свобода.

Накануне телефонный разговор с Путиным у премьер-министра Великобритании Борис Джонсон.

Джонсон предупредил Путина, что любое вторжение в Украину будет «трагическим просчетом».

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон не исключил визит в Москву.

С осени прошлого года в СМИ стали появляться сообщения со ссылкой на разведку о концентрации российских войск на границе с Украиной. США и другие страны Запада предположили, что Москва готовит военное вторжение и стала оказывать военную помощь Украине.

Кремль эти заявления отверг и потребовал от США и НАТО гарантий безопасности, в частности, не расширять Альянс на восток. Представители Запада заявляли, что на уступки по принципиальным вопросам не пойдут.