Большинство опрошенных украинцев (52,8%) отметили, что за последний год материальное положение их семьи ухудшилось; не более трети респондентов (38,5%) ответили, что оно не изменилось и 7,8% считают, что оно улучшилось. Об этом свидетельствуют данные опроса центра Разумкова.

Большинство опрошенных (52,9%) считают, что президент и правительство не способны найти эффективные решения для преодоления экономических проблем, треть респондентов (32,6%) придерживаются мнения, что президент и правительство отчасти эффективны в решении экономических проблем, а 8,4 % опрошенных – что президент и правительство находят эффективные решения для преодоления экономических проблем.

Главными причинами экономических проблем в Украине опрошенные чаще всего называют некомпетентность власти (37,2%) и высокий уровень коррупции (34,3%). 11,8% опрошенных главной причиной экономических проблем считают войну на Востоке Украины, а 5,9% — пандемию коронавируса.