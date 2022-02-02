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Лидера партии «Голос» Киру Рудык вызвали на допрос в Государственное бюро расследований, сообщила пресс-служба политсилы.

«Впервые в жизни я иду на допрос в ГБР в качестве свидетеля. Дело касается деятельности партии «Голос», которую открыли, как говорят сами следователи, по информации в соцсетях о том, что есть, возможно, вопросы к хозяйственной деятельности партии. ГБР так и не исследовало, что произошло со спецоперацией по «вагнеровцам», так и не нашло видео ДТП со «слугой» Трухиным, не выяснило, кто приказал открывать производство против журналистов, которые задавали неудобные вопросы президенту. Зато Бюро активно взялось за оппозицию», — подчеркнула лидер «Голоса».
ForUm

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