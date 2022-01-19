Президент Владимир Зеленский призвал граждан Украины не паниковать из-за возможного полномасштабного вторжения России и пообещал, что в стране будет мир.

«А в чем, собственно, новость? Разве вторжение началось не в 2014 году? Разве угроза войны появилась только сейчас? Эти риски существуют уже не один год, и они не стали большими, большим стал ажиотаж вокруг них», - сказал Зеленский в видеообращении.

По его словам, Украина не хочет войны, но должна быть всегда готова к ней.

«Не боится, потому что защищает свою землю. Не сдастся, потому что это наша земля, бежать некуда. Украина постоянно усиливает свои оборонные возможности. У нас сильная, смелая, готовая ко всему армия, и это не новость… Мы рассчитываем, прежде всего, только на себя, не потому что у нас нет поддержки, а потому что у нас есть честь и гордость. Именно поэтому у нас есть партнеры. И уровень их поддержки и международной коалиции высок, как никогда. И это не новость. Мы ко всему готовы, но делаем все, чтобы нам это не понадобилось. Делаем все, для решения дипломатическим путем, делаем все для достижения мира в Украине», - сказал Зеленский.

«Всем нашим гражданам, особенно пожилого возраста, нужно это понять. Выдохнуть. Успокоиться. Не бежать за гречкой и спичками. Всем СМИ – быть именно средствами массовой информации, а не массовой истерии. В погоне за хайпом не помогать врагу. Сообщать каждый день о том, что война может быть завтра! Это точно ее не остановит», – заявил президент.